Министр обороны Италии в Баку для участия в ADEX

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто прибыл в Баку для участия в пятой Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX), ключевом мероприятии, демонстрирующем достижения в области оборонных технологий и способствующем развитию международного партнерства в оборонном секторе.

Визит проходит по приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и подчеркивает углубление военно-технических отношений между Италией и Азербайджаном. Ожидается, что во время выставки министр Кросетто примет участие в дискуссиях, посвященных укреплению будущего военного сотрудничества и решению стратегических вопросов, которые могли бы еще больше укрепить оборонные связи между двумя странами.

ADEX служит важной платформой для лидеров оборонной промышленности, чтобы продемонстрировать инновации и изучить возможности сотрудничества. В этом году мероприятие подчеркивает значительные успехи, достигнутые обеими странами в оборонном сотрудничестве, особенно в контексте возросшего экспорта вооружений Италией и продолжающихся усилий Азербайджана по модернизации своих вооруженных сил.

Краеугольным камнем азербайджано-итальянского оборонного партнерства является военно-техническое сотрудничество, примером которого является поставка военно-транспортного самолета C-27J Spartan из Италии в Азербайджан. Это приобретение знаменует собой важную веху, расширяющую логистические возможности Азербайджана в области военного транспорта, воздушных грузовых перевозок и медицинских миссий. C-27J Spartan повышает оперативную эффективность вооруженных сил Азербайджана, позволяя выполнять более универсальные и оперативные миссии.

Помимо закупки самолетов, две страны активно изучают сотрудничество в оборонной промышленности. Ведутся обсуждения по реализации совместных производственных инициатив и трансферу технологий, используя передовой военно-технический опыт Италии для поддержки целей модернизации Азербайджана. Это сотрудничество направлено на стимулирование инноваций и создание устойчивой оборонной инфраструктуры в Азербайджане.

Военное образование и подготовка являются еще одной важной областью сотрудничества. Обе страны привержены совершенствованию программ подготовки и обмену инициативами, которые необходимы для наращивания потенциала и обмена передовым опытом в оборонных операциях. Эти усилия направлены на обеспечение того, чтобы вооруженные силы Азербайджана получали выгоду от высококачественной подготовки и возможностей профессионального развития.

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Италией еще больше подкреплено прочными политическими связями, как указано в Совместной декларации о стратегическом партнерстве. Это соглашение служит основой для постоянного сотрудничества в различных секторах, включая оборону, и отражает взаимную приверженность укреплению прочного и долгосрочного альянса.

Помимо обороны, Азербайджан и Италия поддерживают обширное экономическое сотрудничество, особенно в сферах энергетической безопасности и торговли. Италия играет важную роль в нефтегазовом секторе Азербайджана, внося вклад в более широкий стратегический альянс между двумя странами. Это экономическое партнерство дополняет оборонное сотрудничество, создавая многогранные отношения, которые поддерживают взаимный рост и стабильность.

Ожидается, что по мере развития ADEX руководители промышленности и представители оборонного ведомства обеих стран представят новые проекты и инициативы, которые еще больше углубят партнерство между Азербайджаном и Италией, гарантируя, что обе страны останутся на переднем крае оборонных технологий и стратегического сотрудничества.