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(1 час назад)
Министр обороны принял турецкую делегацию

Министр обороны принял турецкую делегацию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Министр обороны принял турецкую делегацию

20 декабря министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию Командования Сухопутных войск ВС Турции во главе с Тунджаем Алтугом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обмена опытом, совместных учений и взаимных визитов с целью расширения военного сотрудничества двух стран.

Также были затронуты вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-службы Минобороны.

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