Министр обороны принял турецкую делегацию
Министр обороны принял турецкую делегацию
20 декабря министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию Командования Сухопутных войск ВС Турции во главе с Тунджаем Алтугом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы обмена опытом, совместных учений и взаимных визитов с целью расширения военного сотрудничества двух стран.
Также были затронуты вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-службы Минобороны.
Политика
-
- 21 декабрь 2024, 13:34
Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическим инцидентом в городе Магдебург.
-
- 21 декабрь 2024, 13:30
Распоряжением главы государства, Вусал Асланов назначен председателем ЗАО "Бакинский метрополитен" .
-
- 21 декабрь 2024, 12:06
Осужденный по делу о наркотиках активист Ильхамиз Гулиев пожаловался на плохие условия содержания в Пенитенциарном комплексе в Умбакы.
-
- 21 декабрь 2024, 12:02
Рано утром 21 декабря 8 украинских дронов атаковали Казань. Удары были нанесены по промышленному предприятию и жилым домам. О пострадавших не сообщается.
Написать отзыв