Министр обороны принял турецкую делегацию

20 декабря министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию Командования Сухопутных войск ВС Турции во главе с Тунджаем Алтугом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обмена опытом, совместных учений и взаимных визитов с целью расширения военного сотрудничества двух стран.

Также были затронуты вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-службы Минобороны.