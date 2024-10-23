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(35 минут назад)
Министры энергетики Азербайджана и Ирана встретилась в Китае

Министры энергетики Азербайджана и Ирана встретилась в Китае

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Китае встретилась министры энергетики Азербайджана и Ирана

Министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети «Х» сообщил о встрече с иранским коллегой  на министерской конференции «Пояс и Путь» в Чиндау (Китай).

"У нас состоялась плодотворная встреча в Китае с министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади по поводу совместных проектов в области нашего энергетического сотрудничества», - написал он.

В частности, были затронуты вопросы, касающиеся  реализации проектов ГЭС "Худафарин" , "Гыз Галасы", "Ордубад" , а также объединение энергосетей Азербайджана, Ирана и России.

"Мы обсудили возможности сотрудничества в рамках экспорта электроэнергии и установления региональных энергетических отношений", - отметил Шахбазов.

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