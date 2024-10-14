Молодой пастух подорвался на мине в Газахском районе
Молодой пастух подорвался на мине в Газахском районе
14 октября утром в районе села Гушчу Айрым Газахского района (граничит с Арменией) на противопехотной мине подорвался местный житель Илькин Сарыев (2001 г.р.). Об этом говорится в совместном сообщении МВД, Генпрокуратуры и агентства по разминированию ANAMA.
Молодой человек пострадал во время выпаса скота. Он был доставлен в больницу, пострадала его правая нога, его состояние стабильно, говорится в сообщении.
Какова степень тяжести травмы, не сообщается.
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