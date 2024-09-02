«Мусават» не признает легитимность парламента и требует новых выборов

«Мусават» не признает легитимность парламента и требует новых выборов

Центральный избирательный штаб партии «Мусават» обнародовал первичное заключение о результатах внеочередных выборов.

Выборы прошли в условиях отсутствия демократической среды для свободной и справедливой политической конкуренции, равных возможностей для всех политических сил, ограничения свободы слова, медиа, выражения, собраний, давления и репрессий против журналистов, политических активистов, критиков власти в социальных сетях, говорится в документе.

По информации представителей «Мусават» и независимых наблюдателей, явка на выборах была крайне низкой. На некоторых участках часами вообще не было ни одного избирателя.

Голосование сопровождалось массовыми нарушениями, многократными голосованиями одних и тех же лиц и групп людей, вброса бюллетеней, давления на наблюдателей.

Эти нарушения были заактированы, в Интернете распространены видеоизображения указанных фактов.

В большинстве участков в которых, кандидатами были выдвинуты представители «Мусават» неспрерывность избирательного процесса была нарушена – после окончания голосования сразу не проводился подсчет голосов.

Предварительное итоги выборов были объявлены на основе продиктованных сверху данных.

Учитывая вышеотмеченное, «Мусават» заявляет, что внеочередные выборы в Милли Меджлис 1 сентября «не были свободными и справедливыми».

«Выборы не соответствовали международным стандартам, обязательствам Азербайджана перед международными организациями, в которых страна участвует».

Партия не считает «Милли Меджлис, сформированный на основе не свободных, не справедливых и не демократических, не отражающих волю народа выборов, легитимным законодательным органом».

Мусават требует отмены выборов, проведения реформ, в том числе избирательной, обеспечивающих построение правового государства и демократического общества, а также проведения новых выборов в парламент.