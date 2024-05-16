Мухтар Бабаев на приеме у Эммануюля Макрона
Мухтар Бабаев на приеме у Эммануэля Макрона
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент климатической конференции COP29 Мухтар Бабаев принял участие в Париже на конференции: «Диалог высокого уровня COP29 – МЭА (Международного энергетического агентства) по энергетическому переходу».
На этой встрече была поддержана инициатива экологически чистого приготовления пищи для африканских стран.
Главы делегаций, принимавших участие на «саммите чистой кулинарии для Африки», в том числе президент COP29 были приняты в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщило посольство Франции в Азербайджане.
Сам Макрон также поделился постом о встрече. Французский президент сфотографировался с участниками саммита. Не отказался от фото с Макроном и азербайджанский министр.
Политика
-
- 16 май 2024, 20:31
Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев 15 мая объявил в новом следственном изоляторе в поселке Умбакы сухую голодовку.
-
- 16 май 2024, 17:49
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 мая объявил три постановления и решения по Азербайджану, сообщает сайт юридической информации https://aihmaz.org/.
-
- 16 май 2024, 16:40
В Гянджинском апелляционном суде сегодня завершилось рассмотрение жалобы руководителя сайта demokratik.az Осман Нариманоглу (Рзаев) на приговор о лишении его свободы на 6,5 лет.
-
- 16 май 2024, 16:37
Главное медицинское управление Минюста информировало о результатах анализов Алескера Мамедли, взятых у него анализов 26 апреля.
Написать отзыв