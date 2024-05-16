Мухтар Бабаев на приеме у Эммануюля Макрона

Мухтар Бабаев на приеме у Эммануэля Макрона

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент климатической конференции COP29 Мухтар Бабаев принял участие в Париже на конференции: «Диалог высокого уровня COP29 – МЭА (Международного энергетического агентства) по энергетическому переходу».

На этой встрече была поддержана инициатива экологически чистого приготовления пищи для африканских стран.

Главы делегаций, принимавших участие на «саммите чистой кулинарии для Африки», в том числе президент COP29 были приняты в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщило посольство Франции в Азербайджане.

Сам Макрон также поделился постом о встрече. Французский президент сфотографировался с участниками саммита. Не отказался от фото с Макроном и азербайджанский министр.