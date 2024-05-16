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(1 час назад)
Мухтар Бабаев на приеме у Эммануюля Макрона

Мухтар Бабаев на приеме у Эммануюля Макрона

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Мухтар Бабаев на приеме у Эммануэля Макрона

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент  климатической конференции COP29 Мухтар Бабаев принял участие в Париже  на конференции: «Диалог высокого уровня COP29 – МЭА (Международного энергетического агентства) по энергетическому переходу».

На этой встрече была поддержана инициатива экологически чистого приготовления пищи для африканских стран.

Главы делегаций, принимавших участие на «саммите чистой кулинарии для Африки», в том числе президент COP29 были приняты в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщило посольство Франции в Азербайджане.

Сам Макрон также поделился постом о встрече. Французский президент сфотографировался с участниками саммита. Не отказался от фото  с Макроном и азербайджанский министр.

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