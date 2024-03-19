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(2 часа назад)
«Мы готовы помочь»: Госдеп о поездке Луиса Боно в Ереван и Баку

«Мы готовы помочь»: Госдеп о поездке Луиса Боно в Ереван и Баку

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

«Мы готовы помочь»: Госдеп о поездке Луиса Боно в Ереван и Баку

Госдепартамент в понедельник подтвердил свое намерение «содействовать любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Комментарии Госдепартамента прозвучали после визита старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно в регион, где он провел переговоры с высокопоставленными лицами Армении и Азербайджана, обсуждая усилия по достижению прочного и достойного мира.

Боно подтвердил поддержку США этим усилиям,  сообщило посольство США в Армении 14 марта.

Отвечая на вопрос корреспондента TURAN в Вашингтоне об итогах переговоров Боно, представитель Госдепартамента сказал: "У нас нет подробностей, которые мы можем сообщить. Старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно часто ездит в регион, чтобы обсудить поддержку США мирному  процессу на Кавказе и как достичь прочный и достойный мир.

Боно регулярно беседует с несколькими ключевыми заинтересованными сторонами в Армении и Азербайджане, чтобы поддержать мирный процесс. Мы готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа».

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