«Мы готовы помочь»: Госдеп о поездке Луиса Боно в Ереван и Баку
«Мы готовы помочь»: Госдеп о поездке Луиса Боно в Ереван и Баку
Госдепартамент в понедельник подтвердил свое намерение «содействовать любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Комментарии Госдепартамента прозвучали после визита старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно в регион, где он провел переговоры с высокопоставленными лицами Армении и Азербайджана, обсуждая усилия по достижению прочного и достойного мира.
Боно подтвердил поддержку США этим усилиям, сообщило посольство США в Армении 14 марта.
Отвечая на вопрос корреспондента TURAN в Вашингтоне об итогах переговоров Боно, представитель Госдепартамента сказал: "У нас нет подробностей, которые мы можем сообщить. Старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно часто ездит в регион, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу на Кавказе и как достичь прочный и достойный мир.
Боно регулярно беседует с несколькими ключевыми заинтересованными сторонами в Армении и Азербайджане, чтобы поддержать мирный процесс. Мы готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа».
Политика
-
- 19 март 2024, 16:19
Бакинский апелляционный суд 19 марта отклонил жалобу активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова, который просил перевести его под домашний арест.
-
- 19 март 2024, 16:05
Помощник президента страны по внешней политике Хикмет Гаджиев находится в Китае. В своем аккаунте в Твиттер он сообщил о проведенных встречах с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чен Жу, президентом Шанхайской организации сотрудничества Ван Чао.
-
- 19 март 2024, 14:58
Информационное агентство Туран обратилось с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет.
-
- 19 март 2024, 14:56
Находящийся в Ереване Генсек НАТО Йенс Столтенберг, провел 19 марта встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Касаясь стабильности на Южном Кавказе, Столтенберг призвал Армению и Азербайджан достичь соглашения, которое проложит путь к нормализации отношений и прочному миру. «Это важно для евроатлантической безопасности, поскольку ситуация становится более опасной», — подчеркнул он и отметило, что «НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, а также ее мирные устремления». Об этом говорится в пресс-релизе НАТО о содержании встречи.
Написать отзыв