«Мы хотим, чтобы Украина победила»: Блинкен
«Мы хотим, чтобы Украина победила»: Блинкен
В среду Соединенные Штаты объявили о дополнительных 700 млн долларов гуманитарной помощи Украине, заявив, что Америка хочет, чтобы Украина не только могла защитить себя, но и твердо стояла на ногах в будущем, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Мы хотим, чтобы Украина победила», — сказал Блинкен в Киеве после переговоров с украинским руководством. «И мы полностью привержены тому, чтобы продолжить оказание поддержки, которая нужна ее храбрым защитникам и гражданам», — добавил он.
Этот шаг был предпринят после того, как украинские официальные лица возобновили призывы использовать предоставленные Западом ракеты против целей, находящихся в глубине России. Блинкен сказал, что он обсуждал эту тему с президентом Владимиром Зеленским и продолжит обсуждения в Вашингтоне с президентом Байденом.
Блинкен добавил: «Наше послание, наше коллективное послание Путину очевидно: наша поддержка не ослабнет; наше единство не будет сломлено. Путин не преодолеет коалицию Запада в поддержку Украины, и он не переживет украинский народ».
Согласно информационному бюллетеню Госдепартамента, новый пакет помощи включает 325 миллионов долларов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, 290 миллионов в качестве гуманитарной помощи и более 103 миллионов долларов на разминирование.
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