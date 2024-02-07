На этих выборах в «каруселях» задействованы студенты

На этих выборах в «каруселях» задействованы студенты

В ходе голосования на президентских выборах 7 февраля зафиксированы многочисленные случаи использования студентов для многоразового голосования на различных избирательных участках.

Этот метод, получивший название «карусели», был замечен на многих участках. Странно, что у наблюдателей не вызывает вопросов как десятки молодых людей, проживающих по различным адресам, голосуют на одном и том же участке?

Корреспонденты Turan наблюдали такие случаи в первой половине дня в Ясамальском и Насиминском районах столицы.