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(9 часов назад)
На этих выборах в «каруселях» задействованы студенты

На этих выборах в «каруселях» задействованы студенты

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На этих выборах в «каруселях» задействованы студенты

В ходе голосования на президентских выборах 7 февраля зафиксированы многочисленные случаи использования студентов для многоразового голосования на различных избирательных участках.

Этот метод, получивший название «карусели», был замечен на многих участках. Странно, что у наблюдателей не вызывает вопросов как десятки молодых людей, проживающих по различным адресам, голосуют на одном и том же участке?

Корреспонденты Turan наблюдали такие случаи в первой половине дня в Ясамальском и Насиминском районах столицы.

 

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-02-07

    Это просто позор..

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