На этих выборах в «каруселях» задействованы студенты
На этих выборах в «каруселях» задействованы студенты
В ходе голосования на президентских выборах 7 февраля зафиксированы многочисленные случаи использования студентов для многоразового голосования на различных избирательных участках.
Этот метод, получивший название «карусели», был замечен на многих участках. Странно, что у наблюдателей не вызывает вопросов как десятки молодых людей, проживающих по различным адресам, голосуют на одном и том же участке?
Корреспонденты Turan наблюдали такие случаи в первой половине дня в Ясамальском и Насиминском районах столицы.
Написать отзыв
-
- В мире
- 7 февраль 2024 13:19
-
Политика
-
- 7 февраль 2024, 23:38
На внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля по предварительным данным лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.
-
- 7 февраль 2024, 22:07
В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции, проведением властями политики подавления свобод граждан, репрессий против критиков власти и журналистов.
-
- 7 февраль 2024, 21:58
На президентских выборах 7 февраля явка избирателей составила 76,73 %, сообщил на брифинге представитель ЦИК Фарид Оруджев.
-
- 7 февраль 2024, 21:20
Партия «Мусават» обнародовала предварительное заключение по состоявшимся 7 февраля внеочередным выборам президента Азербайджана.
1 отзыв
Ruslan
2024-02-07
Это просто позор..