На процессе по делу Бахтияра Гаджиева

18 октября состоялось очередное судебное заседание по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева, где расследовались документы.

Сам обвиняемый вновь повторил, что дело является «политическим заказом» и внес ясность в ряд деталей, которые представлены в деле, как «финансовые преступления» и «отмывание денег».

Средства, которые перечислялись на счет для отправки учеников зарубеж, находились в NBC банке. Позже этот банк в Азербайджане был закрыт, и Агентство по страхованию вкладов перевело эти средства в Международный банк. Так как в Межбанке имели место хищения, и он не пользовался доверием вкладчиколв, Гаджиев перевел все средства в Банке Республика.

Кроме того, следствие блокировало личные средства Гаджиева, полученные им от правительства Азербайджана по решению Европейского суда по правам человека.

Указанные средства имеют законное происхождение, и ни о каком отмывании денег или хищения речи быть не может, сказал Гаджиев. Он ходатайствовал суд ускорить процесс, чтобы заседания происходили во все рабочие дни недели.

Судья обещал рассмотреть это ходатайство и назначил следующее заседание на 25 октября.

*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоении грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - неуплата налогов.

Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого стала резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.