Бахтияр Гаджиев
На процессе по делу Бахтияра Гаджиева
18 октября состоялось очередное судебное заседание по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева, где расследовались документы.
Сам обвиняемый вновь повторил, что дело является «политическим заказом» и внес ясность в ряд деталей, которые представлены в деле, как «финансовые преступления» и «отмывание денег».
Средства, которые перечислялись на счет для отправки учеников зарубеж, находились в NBC банке. Позже этот банк в Азербайджане был закрыт, и Агентство по страхованию вкладов перевело эти средства в Международный банк. Так как в Межбанке имели место хищения, и он не пользовался доверием вкладчиколв, Гаджиев перевел все средства в Банке Республика.
Кроме того, следствие блокировало личные средства Гаджиева, полученные им от правительства Азербайджана по решению Европейского суда по правам человека.
Указанные средства имеют законное происхождение, и ни о каком отмывании денег или хищения речи быть не может, сказал Гаджиев. Он ходатайствовал суд ускорить процесс, чтобы заседания происходили во все рабочие дни недели.
Судья обещал рассмотреть это ходатайство и назначил следующее заседание на 25 октября.
*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.
16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоении грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.
В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - неуплата налогов.
Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого стала резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.
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