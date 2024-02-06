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(3 часа назад)
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ проведут пресс-конференцию 8 февраля

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ проведут пресс-конференцию 8 февраля

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ проведут пресс-конференцию 8 февраля

Международные наблюдатели за президентскими выборами 7 февраля проведут на следующий день пресс-конференцию, где представят свои выводы по итогам выборов в Азербайджане.

Перед журналистами выступят Артур Герасимов - специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ,

Даниэла Де Риддер - глава делегации ПА ОБСЕ,

Эоган Мерфи - глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами

Пресс-конфренция начнется в 15:00,  8 февраля  в зале Ротонда, что в офисе Landmark (ул. Хагани 4С).

* Международное наблюдение за выборами — это совместная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ).

В состав наблюдательной миссии входят 335 наблюдателей, в том числе 256 экспертов БДИПЧ, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, а также 79 экспертов ПА ОБСЕ. 

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