Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ проведут пресс-конференцию 8 февраля
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ проведут пресс-конференцию 8 февраля
Международные наблюдатели за президентскими выборами 7 февраля проведут на следующий день пресс-конференцию, где представят свои выводы по итогам выборов в Азербайджане.
Перед журналистами выступят Артур Герасимов - специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ,
Даниэла Де Риддер - глава делегации ПА ОБСЕ,
Эоган Мерфи - глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами
Пресс-конфренция начнется в 15:00, 8 февраля в зале Ротонда, что в офисе Landmark (ул. Хагани 4С).
* Международное наблюдение за выборами — это совместная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ).
В состав наблюдательной миссии входят 335 наблюдателей, в том числе 256 экспертов БДИПЧ, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, а также 79 экспертов ПА ОБСЕ.
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