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(5 часов назад)
Начались регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша

Начались регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Начались регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша

С 16 сентября Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) началоосуществлять регулярные автобусные рейсы по маршруту Баку-Ходжалы-Ханкянди-Шуша.

Рейсы будут отправляться из Бакинского международного автовокзала. Цена билета Баку-Шуша - 14,80 манатов, Баку-Ханкянди - 14,20 манатов, Баку-Ходжалы - 13,90 манатов.

Билеты можно приобрести только через онлайн портал «biletim.az». При покупке билетов необходимо иметь разрешения для въезда на освобожденные территории.

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