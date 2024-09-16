Начались регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша

С 16 сентября Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) началоосуществлять регулярные автобусные рейсы по маршруту Баку-Ходжалы-Ханкянди-Шуша.

Рейсы будут отправляться из Бакинского международного автовокзала. Цена билета Баку-Шуша - 14,80 манатов, Баку-Ханкянди - 14,20 манатов, Баку-Ходжалы - 13,90 манатов.

Билеты можно приобрести только через онлайн портал «biletim.az». При покупке билетов необходимо иметь разрешения для въезда на освобожденные территории.