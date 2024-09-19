Началось рассмотрение жалобы против Али Керимли по существу
Началось рассмотрение жалобы против Али Керимли по существу
В Насиминском районном суде Баку под председательством Бабека Панахова 19 сентября началось рассмотрение по существу жалобы, поданной в порядке частного обвинения Айдыном Алиевым против главы партии Народного фронта Али Керимли.
Защита представила ходатайство о необоснованности обвинения и доказательства о несовершении действий, инкриминируемых Керимли.
Истец выразил протест, заявив, что ходатайство не было размещено в его «личном кабинете» в портале «электронного суда».
В связи с этим, судья принял решение отложить слушания на 14 октября, чтобы заявитель имел возможность ознакомиться с ходатайством.
Напомним, что частный заявитель Алиев требует привлечь Керимли к ответственности по ст. 147.1 (клевета) УК Азербайджана.
Истец назвал «клеветой» комментарий Керимли о том, что суд отменил решения съезда ПНФА после жалобы Айдына Алиева.
В частности, Керимли предъявлены претензии по следующим его высказываниям: «Исключенный из ПНФА, за отклонение от политического курса партии и сотрудничество с властями Алиев Айдын решением суда насильственно был восстановлен в должности главы Контрольно-ревизионной комиссии… На основе жалобы этого человека, насильственно восстановленного в партии, Насиминский районный суд 05.07.2024 признал недействительными решения съезда от 24.06.2023, принятые 287 голосами «за», при одном «против».
Керимли заявил о необоснованности иска, который принят судом «по заказу властей». В случае удовлетворения жалобы, Керимли может грозить до 6 месяцев лишения свободы.
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