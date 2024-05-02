Начался суд над активистом Ильхамизом Гулиевым
Начался суд над активистом Ильхамизом Гулиевым
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 2 мая состоялось подготовительное заседание по уголовному делу против правозащитника Ильхамиза Гулиева.
Адвокат Зибейда Садыгова ходатайствовала об изменении ему меры пресечения и переводе под домашний арест.
Она обратила внимание, что неделю назад Европарламент принял резолюцию о уголовных делах против политика Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева. В документе указана невиновность обоих и содержался призыв освободить Гулиева.
Адвокат также обратила внимание, что Гулиев при задержании подвергся физическому давлению и по этому поводу подана жалоба в Ясамальскую районную прокуратуру.
Адвокат ходатайствовала о запросе в Ясамальский районный суд о расследовании жалобы на физическое давление и материалы этого дела.
В свою очередь, Гулиев сообщил, что после задержания был лишен права на защиту и к нему не допускали его адвоката. Его семье не сообщили о месте содержания.
Гособвинитель просил суд не удовлетворять ходатайство.
Суд оставил без удовлетворения ходатайство о переводе Гулиева под домашний арест. Другие ходатайства были оставлены на рассмотрение в процессе судебного следствия.
Слушания по существу назначены на 16 мая.
*Гулиев был задержан 4 декабря, а 6-го числа заключен под стражу на 4 месяца по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
По мнению правозащитников, истиннойподлинной причиной ареста Гулиева стало его интервью Abzas Media, в котором он заявил, что полиция использует недокументированные наркотики для фальсификации уголовных дел.
Гулиев был представлен в интервью, как бывший сотрудник полиции. В прошлом он был неофициальным помощником следователя полиции.
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