Похолодает
3 мая в Баку и на Абшероне ожидаются понижение температуры и осадки. Согласно прогнозу синоптиков, к вечеру в пятницу ожидаются дожди, северо-западный, порывистый ветер.
Температура воздуха ночью составит +10+15°, а днем будет +18+22°.
По районам страны также пройдут дожди, местами интенсивные. Возможны грозы и град. В высокогорье выпадет мокрый снег. Ночью и утром туман. Ветер западный, порывистый.
В низменности ночью будет +10+15°, днем +19+24°. В горах ночью +5+10°, днем +10+15°.
Общество
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- 2 май 2024, 16:16
Проект создания центра транспортной развязки у станции метро «Кероглу» подготовлен и согласован Агентством наземного транспорта (AYNA).
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1 мая Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о новой волне санкций, направленных против организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, значительно расширив сферу своих ограничительных мер на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Россией.
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- 2 май 2024, 13:30
Продолжаются тренинги, организованные Azercell для женщин из особо уязвимых групп Состоялся очередной тренинг в рамках проекта «Построй будущее своими руками», реализуемого Azercell и Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək». На этот раз в тренинге, проходившем в приюте Общественного объединения помощи женщинам «Təmiz dünya», наряду с женщинами приняли участие и подростки. В ходе обучения специалисты Академии Azercell рассказали о «мягких» навыках, таких как внутренняя мотивация, коммуникабельность, эмпатия и эмоциональный интеллект.
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- 1 май 2024, 17:18
Трое должностных лиц Республиканского санитарно-карантинного центра привлечены к уголовной ответственности, сообщили Генеральная прокуратура и Минздрава Азербайджана.
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