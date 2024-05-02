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(4 часа назад)
Похолодает

Похолодает

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Похолодает

3 мая в Баку и на Абшероне ожидаются понижение температуры и осадки. Согласно прогнозу синоптиков, к вечеру в пятницу ожидаются дожди, северо-западный, порывистый ветер.

Температура воздуха ночью составит +10+15°, а днем будет +18+22°.

По районам страны также  пройдут дожди, местами интенсивные. Возможны грозы и град. В высокогорье выпадет мокрый снег. Ночью и утром туман. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью будет +10+15°, днем +19+24°. В горах ночью +5+10°, днем +10+15°.

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