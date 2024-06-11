Начинается суд  над Тофигом Ягублу

14 июня начинается судебный процесс по делу членая координационного центра Национального Совета Демократических Сил и партии «Мусават» Тофигом Ягублу.

Подготовительное заседание по его делу назначено в пятницу в Бакинском суд по тяжким преступлениям под председательством Эльнура Нурева, сообщила дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, Ягублу приглашает в суд главу делегации Азербайджана в ПАСЕ Самеда Сеидова, который заявляет, что в «Азербайджане нет политзаключенных».

«Отец приглашает Самеда Сеидова на постановочный судебный процесс и лично готов показать ему каким бывает политзаключенный», - сказала Хази.

*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Местные и международные правозащитные организации признали его политзаключенным.