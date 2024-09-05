Наследные депутаты – новый тренд Милли Меджлиса

По предварительным данным ЦИК, в новый состав парламента Азербайджана попала группа лиц, которые являются детьми и родственниками прежних депутатов и госчинокников.

Так, Гюнай Эфендиева - дочь бывшего вице-премьера Эльчина Эфендиева;

Гюнай Агамалы - дочь бывшего депутата Милли Меджлиса (ММ) Фазаила Агамалы;

Танзиля Рустамханлы - супруга бывшего депутата ММ Сабира Рустамханлы;

Самир Велиев – сын бывшего депутата ММ Ахмеда Велиева;

Парвана Велиева – супруга замминистра иностранных дел Эльнура Велиева;

Нигяр Мамедова – дочь бывшего министра юстиции Фикрета Мамедова;

Махир Сулейманов - сын бывшего депутата ММ Тахира Сулейманова;

Фариз Исмаилзаде - племянник бывшего депутата ММ Хады Раджабли.

Политолог Насими Мамедли сообщил, что по предварительным итогам, из прежнего состава парламента осталось 88 депутатов.

Из 37 новых депутатов, семеро были депутатами в прежние годы. Тридцать человек – совершенно новые лица. «Но я не смог найти сведений о 25 новых депутатах даже в поисковой системе Google. Непонятно, кто они и чем занимались», - отметил Мамедли.