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(55 минут назад)
Наследственные депутаты – новый тренд Милли Меджлиса

Наследственные депутаты – новый тренд Милли Меджлиса

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Наследные депутаты – новый тренд Милли Меджлиса

По предварительным данным  ЦИК, в новый состав парламента Азербайджана попала группа лиц, которые являются детьми и родственниками прежних депутатов и госчинокников.

Так, Гюнай Эфендиева - дочь бывшего вице-премьера Эльчина Эфендиева;

Гюнай Агамалы  -  дочь  бывшего депутата Милли Меджлиса (ММ) Фазаила Агамалы;

Танзиля Рустамханлы - супруга бывшего депутата ММ Сабира Рустамханлы;

Самир Велиев – сын бывшего депутата ММ Ахмеда Велиева;

Парвана Велиева – супруга замминистра иностранных дел Эльнура Велиева;

Нигяр Мамедова – дочь бывшего министра юстиции Фикрета Мамедова;

Махир Сулейманов  -  сын бывшего депутата ММ Тахира Сулейманова;

Фариз Исмаилзаде  -  племянник бывшего депутата ММ Хады Раджабли.

Политолог Насими Мамедли сообщил, что по предварительным итогам, из прежнего состава парламента осталось 88 депутатов.

Из 37 новых депутатов, семеро  были депутатами в прежние годы. Тридцать человек – совершенно новые лица. «Но я не смог найти сведений о 25 новых депутатах  даже в поисковой системе Google. Непонятно, кто они и чем занимались», - отметил Мамедли.

3 отзыв

  • Müslüm Əliyev

    2024-09-05

    Меджлис Миллета продолжает деградировать в современный аналог Собрания нотаблей — собрания группы высокопоставленных дворян, духовных лиц и государственных чиновников (нотаблей), собиравшихся королём Франции в чрезвычайных случаях для консультаций по государственным вопросам. Членами собрания были видные фигуры, обычно принадлежавшие к власти. Выслушав их советы, король издавал один или несколько указов. Это кончилось революцией

    Cavab ver

  • Yusif

    2024-09-05

    дворянство и Азербайджан после советского режима, совершенно несопоставимые понятия: вся нынешняя &quot;элита&quot; антидворянски-неблагородная и даже не пролетарская к несчастью.....

    Cavab ver

  • Ч

    2024-09-05

    Азерб-цы - не французские гавроши. Они достойны такого правительства, ибо, в основе своей, суть те же &quot;жульены&quot;

    Cavab ver

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