Наследственные депутаты – новый тренд Милли Меджлиса
Наследные депутаты – новый тренд Милли Меджлиса
По предварительным данным ЦИК, в новый состав парламента Азербайджана попала группа лиц, которые являются детьми и родственниками прежних депутатов и госчинокников.
Так, Гюнай Эфендиева - дочь бывшего вице-премьера Эльчина Эфендиева;
Гюнай Агамалы - дочь бывшего депутата Милли Меджлиса (ММ) Фазаила Агамалы;
Танзиля Рустамханлы - супруга бывшего депутата ММ Сабира Рустамханлы;
Самир Велиев – сын бывшего депутата ММ Ахмеда Велиева;
Парвана Велиева – супруга замминистра иностранных дел Эльнура Велиева;
Нигяр Мамедова – дочь бывшего министра юстиции Фикрета Мамедова;
Махир Сулейманов - сын бывшего депутата ММ Тахира Сулейманова;
Фариз Исмаилзаде - племянник бывшего депутата ММ Хады Раджабли.
Политолог Насими Мамедли сообщил, что по предварительным итогам, из прежнего состава парламента осталось 88 депутатов.
Из 37 новых депутатов, семеро были депутатами в прежние годы. Тридцать человек – совершенно новые лица. «Но я не смог найти сведений о 25 новых депутатах даже в поисковой системе Google. Непонятно, кто они и чем занимались», - отметил Мамедли.
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Политика
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3 отзыв
Müslüm Əliyev
2024-09-05
Меджлис Миллета продолжает деградировать в современный аналог Собрания нотаблей — собрания группы высокопоставленных дворян, духовных лиц и государственных чиновников (нотаблей), собиравшихся королём Франции в чрезвычайных случаях для консультаций по государственным вопросам. Членами собрания были видные фигуры, обычно принадлежавшие к власти. Выслушав их советы, король издавал один или несколько указов. Это кончилось революцией
Yusif
2024-09-05
дворянство и Азербайджан после советского режима, совершенно несопоставимые понятия: вся нынешняя "элита" антидворянски-неблагородная и даже не пролетарская к несчастью.....
Ч
2024-09-05
Азерб-цы - не французские гавроши. Они достойны такого правительства, ибо, в основе своей, суть те же "жульены"