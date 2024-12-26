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(4 минуты назад)
НАТО призвало к полному расследованию причин крушения самолета AZAL

НАТО призвало к полному расследованию причин крушения самолета AZAL

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

НАТО призвало к детальному расследованию причин крушения самолета AZAL

НАТО выразило соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау в Казахстане.  Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написала пресс-секретарь Альянса Фарах Далаллах.

"Наши мысли и молитвы с жертвами и семьями рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL.  Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате катастрофы и призываем к тщательному расследованию причин аварии", - говорится в сообщении.

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