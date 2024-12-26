НАТО призвало к детальному расследованию причин крушения самолета AZAL

НАТО выразило соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау в Казахстане. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написала пресс-секретарь Альянса Фарах Далаллах.

"Наши мысли и молитвы с жертвами и семьями рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате катастрофы и призываем к тщательному расследованию причин аварии", - говорится в сообщении.