«Нелепость!» - США ответили на ложь Лаврова о Буче

Госдепартамент в четверг решительно отреагировал на последние обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Запада, который якобы организовал "инсценировку российских военных преступлений в Буче", сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

"Утверждение о том, что Запад инсценирует массовое уничтожение гражданского населения, которые Россия совершает в Украине, просто абсурд", - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос TURAN.

Верховный комиссар ООН по правам человека в 2022 году задокументировал массовые казни десятков мирных жителей в украинском городе Буче. Фото- и видеодоказательства резни появились 1 апреля 2022 года после вывода российских войск из города.

В начале этой недели Лавров вышел на трибуну ООН и сказал, что военные преступления в Буче – это «инсценировка Запада».