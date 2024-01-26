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(1 час назад)
«Нелепость!» - США ответили на ложь Лаврова о Буче

«Нелепость!» - США ответили на ложь Лаврова о Буче

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

«Нелепость!» - США ответили на ложь Лаврова о Буче

Госдепартамент в четверг решительно отреагировал на последние обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Запада, который якобы организовал  "инсценировку российских военных преступлений в Буче", сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

"Утверждение  о том, что Запад инсценирует массовое уничтожение гражданского населения, которые Россия совершает в  Украине, просто абсурд", - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос TURAN.

Верховный комиссар ООН по правам человека в 2022 году задокументировал массовые казни  десятков мирных жителей в украинском городе Буче. Фото- и видеодоказательства резни появились 1 апреля 2022 года после вывода российских войск из города.

В начале этой недели Лавров вышел на трибуну ООН и сказал, что военные преступления в Буче – это  «инсценировка Запада».

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