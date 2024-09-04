Норвежский Хельсинкский Комитет раскритиковал парламентские выборы в Азербайджане

Прошедшие в воскресенье в Азербайджане досрочные парламентские выборы принесли предсказуемую победу партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) президента Ильхама Алиева. В то же время, в 125-местный парламента проходят также представители других партий, являющихся «марионеточными или карманными оппозиционными группами». Об этом говорится в заявлении Норвежского Хельсинкского комитета 4 сентября.

В заявлении говорится о многочисленных доказательствах мошенничества на десятках избирательных участков с использованием традиционных методов многократного голосования, вброса бюллетеней, а также насилия и давления на независимых и оппозиционных наблюдателей.

Парламент страны является «формальным органом», поскольку реальная политическая власть жестко консолидирована в руках президента.

«В Азербайджане никогда не было свободных и справедливых выборов, и эти не являются исключением», — заявила Берит Линдеман, генеральный секретарь НХК.

«В прошлые годы власти Азербайджана делали все возможное, чтобы уничтожить организации гражданского общества, закрыть независимые СМИ, сохранить жесткий контроль над всеми аспектами общественной жизни, устранить политическую оппозицию и создать атмосферу страха и запугивания, чтобы помешать азербайджанцам высказываться.

В таких репрессивных условиях свободные и справедливые выборы невозможны. Народ Азербайджана заслуживает того, чтобы иметь реальный голос и уверенность в будущем своей страны, участвуя в подлинных выборах, которые проводятся без фальсификаций и других несправедливых практик. Пока не будут освобождены политические заключенные и не прекратится подавление политических оппонентов и критиков, в стране не состоятся никакие заслуживающие доверия выборы, которые будут соответствовать подлинной воле азербайджанского народа», - заявила Линдеман.

Воскресные выборы прошли в жестко контролируемой атмосфере страха и репрессий, призванной подавить любую свободу слова , мирные собрания и закрепить и без того нерушимый контроль правительства над обществом, отмечено в заявлении НХК. Огромное количество видеороликов , которые стали вирусными в социальных сетях в день выборов, показали, как одни и те же избиратели голосуют много раз на разных избирательных участках. В других клипах учителя школ и другие государственные служащие говорят, что им было сказано голосовать за правящую партию.

Камеры видеонаблюдения на нескольких избирательных участках показали, как члены избирательных комиссий засовывают несколько бюллетеней в урны. Центральная избирательная комиссия, которую жестко контролирует правительство, заявила, что не получала сообщений о вбросе бюллетеней, но предполагаемые нарушения будут «тщательно расследованы».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), наиболее авторитетный в регионе орган по наблюдению за выборами, раскритиковала воскресное голосование, заявив, что оно не соответствовало демократическим стандартам.

Полный текст отчета по ссылке ниже:

https://www.nhc.no/en/azerbaijan-snap-parliamentary-elections-staged-and-flawed/