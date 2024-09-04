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(6 часов назад)
В четверг сохранится жаркая, сухая погода

В четверг сохранится жаркая, сухая погода

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В четверг сохранится жаркая, сухая погода

5 сентября в Баку будет переменчивая погода, без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +19+24°, днем +26+31°. Влажность ночью 70-80%, днем –  50-55%.

По регионам страны в ряде горных районов пройдут кратковременные осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью +18+22°, днем +29+34°. В горах ночью +11+16°, днем +20+25°.

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