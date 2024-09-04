В четверг сохранится жаркая, сухая погода
В четверг сохранится жаркая, сухая погода
5 сентября в Баку будет переменчивая погода, без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +19+24°, днем +26+31°. Влажность ночью 70-80%, днем – 50-55%.
По регионам страны в ряде горных районов пройдут кратковременные осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, порывистый.
Температура воздуха в низменности ночью +18+22°, днем +29+34°. В горах ночью +11+16°, днем +20+25°.
Общество
-
- 4 сентябрь 2024, 16:18
50% скидка на тарифные пакеты «SuperSən» при покупке смартфонов HONOR Теперь смартфоны HONOR и тарифные пакеты «SuperSən» стали еще доступнее! В преддверии нового учебного года Azercell запускает новую кампанию, предлагая интернет- и голосовые услуги на более выгодных условиях.
-
- 4 сентябрь 2024, 15:45
Прошло три дня с момента завершения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Лидеры-кандидаты во всех 125 округах уже объявлены. Однако жалобы по нескольким округам продолжают поступать.
-
- 3 сентябрь 2024, 17:43
3 сентября около 10 часов в районную прокуратуру Барды поступила информация об обнаружении в селе Джаирли тела жительницы этого села С. А, 2009 года рождения, пропавшей два дня назад.
-
- 3 сентябрь 2024, 15:59
По данным Национальной службы гидрометрологии, 3 сентября содержание пыли в воздухе Баку превысили норму в 4,5 раза. Днем ранее уровень пыли превышал норму в 3 раза. Подобная ситуация сохранится еще два дня.
Написать отзыв