Новый доклад США посвящен программе России по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины
Новый доклад США посвящен программе России по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины
Российские оккупанты регулярно атаковали украинскую энергосистему, чтобы «ее заморозить и заставить подчиниться» в первую зиму войны, говорится в новом докладе США, подготовленной проектом Conflict Observatory, поддерживаемым Госдепартаментом, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
Исследователи Йельского университета зафиксировали более 200 случаев ущерба энергетической инфраструктуре в 17 областях Украины в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года, который оценивается более чем в 8 миллиардов долларов.
В большинстве этих инцидентов поврежденная инфраструктура находилась далеко от линии фронта, что отвергает утверждения, что удары направлены на военные цели, заявил Госдепартамент в понедельник.
По словам Натаниэля Рэймонда из Йельской лаборатории гуманитарных исследований, для Украины зимой электроэнергия имеет важное значение, необходимое для выживания.
«Мы все еще находимся в середине зимнего периода, поскольку бомбардировки продолжаются и продолжаются нападения на энергетическую инфраструктуру. Это вызывает серьезную озабоченность из-за воздействия на гражданское население», — сказала Кейтлин Ховарт, директор по операциям Обсерватории конфликтов в ходе виртуального брифинга, организованного Вашингтонским пресс-центром Госдепа.
Исследователи также задокументировали заявления российских официальных лиц, которые открыто заявили о планах атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы повлиять на безопасность и благополучие гражданского населения.
«Мы видим две категории заявлений правительства России по поводу оправдания ударов. С одной стороны, они говорят, что существует законная военная причина, а с другой, что это ответ заа атаки на Керченский мост", - сказал Рэймонд.
«Владимир Путин начал эту войну, и он может закончить ее, выведя российские войска с территории Украины. До тех пор Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать защиту Украины от агрессии России и ее стремление привлечь к ответственности за зверства, совершенные российскими войсками против народа Украины. Украина", - говорится в сообщении Госдепартамента.
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