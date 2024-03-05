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(52 минуты назад)
Новый доклад США посвящен программе России по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины

Новый доклад США посвящен программе России по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Новый доклад США посвящен программе России по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты регулярно  атаковали украинскую энергосистему, чтобы «ее заморозить и заставить подчиниться» в первую зиму войны, говорится в новом докладе США, подготовленной проектом  Conflict Observatory, поддерживаемым Госдепартаментом, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

Исследователи Йельского университета зафиксировали более 200 случаев ущерба энергетической инфраструктуре в 17 областях Украины в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года, который оценивается более чем в 8 миллиардов долларов.

В большинстве этих инцидентов поврежденная инфраструктура находилась далеко от линии фронта, что отвергает утверждения, что удары направлены на военные цели, заявил Госдепартамент в понедельник.

По словам Натаниэля Рэймонда из Йельской лаборатории гуманитарных исследований, для  Украины зимой электроэнергия имеет важное значение, необходимое для выживания.

«Мы все еще находимся в середине зимнего периода, поскольку бомбардировки продолжаются и продолжаются нападения на энергетическую инфраструктуру. Это вызывает серьезную озабоченность из-за воздействия на гражданское население», — сказала Кейтлин Ховарт, директор по операциям Обсерватории конфликтов в ходе виртуального брифинга, организованного Вашингтонским пресс-центром Госдепа.

Исследователи также задокументировали заявления российских официальных лиц, которые открыто заявили о планах атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы повлиять на безопасность и благополучие гражданского населения.

«Мы видим две категории заявлений правительства России по поводу оправдания ударов. С одной стороны, они говорят, что существует законная военная причина, а с другой, что это ответ заа атаки на Керченский мост", - сказал Рэймонд.

«Владимир Путин начал эту войну, и он может закончить ее, выведя российские войска с территории Украины. До тех пор Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать защиту Украины от агрессии России и ее стремление привлечь к ответственности за зверства, совершенные российскими войсками против народа Украины. Украина", - говорится в сообщении Госдепартамента.

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