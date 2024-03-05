Российская риторика в отношении Армении и Молдовы дестабилизирует регион - Госдеп

США в понедельник отреагировали на очередную воинственную риторику министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Армении и Молдовы.

В своем недавнем выступлении перед СМИ в Анталье в рамках международного форума, Лавров заявил, что Запад «стремится взять под контроль руководство Молдовы, как это произошло с Украиной».

Он также заявил, что Россия «серьезно пересмотрит» свои отношения с Арменией, если Ереван продолжит отдаляться от Москвы и присоединяться к Западу.

"Мы видим, что такая риторика российского правительства дестабилизирует ситуацию в регионе", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на запрос TURAN о высказываниях Лаврова по поводу Армении.

« Именно поэтому, так много соседей России обеспокоены угрожающей риторикой и угрожающими действиями российского правительства, которое вновь демонстрирует, что оно готово предпринять шаги против своих соседей».

Что касается обвинений, что Запада "пытается взять под контроль" руководство Молдовы, то Миллер коротко сказал: "Это явная ложь".