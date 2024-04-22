НСДС потребовал обеспечения свободы собраний
НСДС потребовал обеспечения свободы собраний
В понедельник Национальный совет демократических сил (НСДС) выступил с заявлением «О ликвидации свободы собраний» в Азербайджане.
В документе указано, что в последние 5 лет власти Азербайджана фактически запретили свободу собраний. Последний митинг оппозиции был согласован в январе 2019 г. После этого на все обращения власти отвечали отказом, а не согласованные акции жестко разгонялись, сотни их участников задерживались.
В связи с предстоящими в этом году парламентскими выборами НСДС решил возобновить протестные акции.
«Все еще не видно намерения властей устранить запреты на митинги. НСДС в этом году уже однажды обращался в Исполнительную власть Баку о намерении провести 21 апреля митинг в Баку. Однако получил отказ и назначил на 5 мая новый митинг», - сказано в заявлении.
НСДС считает, что площади должны быть открыты для мирных протестов, чтобы были возможности для воздействия на решение политических, экономических и социальных проблем населения.
НСДС потребовал от властей обеспечить нормы Конституции о правах и свободах, в том числе о праве на мирные протесты, прекратить репрессии, освободить политзаключенных, создать условия для проведения митингов в Баку и регионах.
НСДС также призвал международное сообщество, и особенно США, ЕС, Великобританию, Совет Европы и ОБСЕ на переговорах с властями Азербайджана поднимать вопросы обеспечения прав и свобод человека, освобождения политзаключенных, проведения свободных и конкурентных выборов, создания условий для деятельности свободной прессы и институтов гражданского общества и др.
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