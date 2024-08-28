Обстреляны азербайджанские позиции в Гейдарабаде – Минобороны
Обстреляны азербайджанские позиции в Гейдарабаде – Минобороны
28 августа примерно в 06:45 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
Военное ведомство Армении пока не отреагировало на это сообшение.
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