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(5 минут назад)
Обстреляны азербайджанские позиции в Гейдарабаде – Минобороны

Обстреляны азербайджанские позиции в Гейдарабаде – Минобороны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обстреляны азербайджанские позиции в Гейдарабаде – Минобороны

28 августа примерно в 06:45 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Военное ведомство Армении пока не отреагировало на это сообшение.

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