Обстреляны азербайджанские позиции в Гейдарабаде – Минобороны

28 августа примерно в 06:45 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Военное ведомство Армении пока не отреагировало на это сообшение.