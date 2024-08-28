США «с беспокойством следят» за арестом Бахруза Самедова в Азербайджане
США «с беспокойством следят» за арестом Бахруза Самедова в Азербайджане
Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «с беспокойством следят» за недавним арестом в Азербайджане молодого ученого, журналиста и борца за мир Бахруза Самедова, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
«Мы с беспокойством следим за арестом Бахруза Самедова. Мы глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в Азербайджане в отношении журналистов, активистов гражданского общества и членов политической оппозиции», — заявил представитель Госдепартамента в ответ на запрос Turan.
«Те, кто реализует свои права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнений, не должны подвергаться преследованиям за это», — добавил представитель Госдепартамента.
28-летний Самедов, докторант Карлова университета в Праге, был задержан в Баку на прошлой неделе.
23 августа суд отправил его под стражу на четыре месяца по обвинению в государственной измене, которое он отверг. «Я хотел только мира, я не предавал свою страну», — заявил Самедов в суде.
Если его признают виновным, то ему может грозить пожизненное заключение.
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