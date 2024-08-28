США «с беспокойством следят» за арестом Бахруза Самедова в Азербайджане

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «с беспокойством следят» за недавним арестом в Азербайджане молодого ученого, журналиста и борца за мир Бахруза Самедова, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

«Мы с беспокойством следим за арестом Бахруза Самедова. Мы глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в Азербайджане в отношении журналистов, активистов гражданского общества и членов политической оппозиции», — заявил представитель Госдепартамента в ответ на запрос Turan.

«Те, кто реализует свои права человека и основные свободы, включая свободу выражения мнений, не должны подвергаться преследованиям за это», — добавил представитель Госдепартамента.

28-летний Самедов, докторант Карлова университета в Праге, был задержан в Баку на прошлой неделе.

23 августа суд отправил его под стражу на четыре месяца по обвинению в государственной измене, которое он отверг. «Я хотел только мира, я не предавал свою страну», — заявил Самедов в суде.

Если его признают виновным, то ему может грозить пожизненное заключение.