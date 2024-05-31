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(9 часов назад)
Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Находящийся с официальным визитом в Пакистане министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 30 мая встретился с начальником генштаба Асимом  Муниром.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности.

Кроме того, рассмотрены вопросы сотрудничества между  специализированными структурами двух стран в сфере оборонной промышленности.

Байрамов отметил важность двусторонних визитов и тесных контактов для расширения военно-технического сотрудничества.

Было также отмечено значение в повышении эффективного взаимодействия между ВС двух стран, а также обмена опытом между различными видами войск, проведения двусторонних и трехсторонних учений с участием военных Азербайджана, Турции и Пакистана.

 

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