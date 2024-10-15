Обсуждены вопросы расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Обсуждены вопросы расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Вопросы расширения связей между Азербайджаном и Израилем в энергетической сфере 14 октября были обсуждены на встрече посла Азербайджана в Тель-Авиве с министром энергетики и инфраструктуры еврейского государства Эли Коэном.
Израильский министр в своей записи на платформе X указал на усиление азербайджано-израильских связей.
«Сегодня я встретился с послом Азербайджана в Израиле Мухтаром Мамедовым и мы обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере.
В мою бытность министром иностранных дел впервые в Израиле состоялось открытие посольства шиитской мусульманской страны – Азербайджана. Наши отношения с Азербайджаном носят стратегический характер, и я намерен продолжать работу по укреплению отношений между нашими связями во всех сферах», - отметил Коэн.
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