Обсуждены вопросы расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

Вопросы расширения связей между Азербайджаном и Израилем в энергетической сфере 14 октября были обсуждены на встрече посла Азербайджана в Тель-Авиве с министром энергетики и инфраструктуры еврейского государства Эли Коэном.

Израильский министр в своей записи на платформе X указал на усиление азербайджано-израильских связей.

«Сегодня я встретился с послом Азербайджана в Израиле Мухтаром Мамедовым и мы обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере.

В мою бытность министром иностранных дел впервые в Израиле состоялось открытие посольства шиитской мусульманской страны – Азербайджана. Наши отношения с Азербайджаном носят стратегический характер, и я намерен продолжать работу по укреплению отношений между нашими связями во всех сферах», - отметил Коэн.