  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast17.10 C
  • Среда, 16 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
Обсуждены вопросы расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

Обсуждены вопросы расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обсуждены вопросы расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

Вопросы расширения связей между Азербайджаном и Израилем в энергетической сфере 14 октября были обсуждены на встрече посла Азербайджана в Тель-Авиве с министром энергетики и инфраструктуры еврейского государства Эли Коэном.

Израильский министр в своей записи на платформе X указал на усиление азербайджано-израильских связей.

«Сегодня я встретился с послом Азербайджана в Израиле Мухтаром Мамедовым и мы обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере.

В мою бытность министром иностранных дел впервые в Израиле состоялось открытие посольства шиитской мусульманской страны – Азербайджана.  Наши отношения с Азербайджаном носят стратегический характер, и я намерен продолжать работу по укреплению отношений между нашими связями во всех сферах», - отметил Коэн.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей