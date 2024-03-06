Обыски в офисе Платформы III Республики и на квартире Акифа Гурбанова
В офисе Платформы III Республики 6 марта был проведен обыск.
По завершению обыска, из офиса вывели спикера Платформы Акифа Гурбанова и членов этой структуры Араза Алиева и Руслана Иззетли, и их увезла полиция.
Сейчас проводится обыск на квартире у Гурбанова.
При этом как сообщила Turan адвокат Гурбанова Шахла Гумбатова, силовики не пропускают ее к месту обыска. При этом лица в масках грубо оттеснили адвоката от дверей квартиры Гурбанова.
Кроме того, проводится обыск также на квартире сотрудника Toplum Tv Фарида Исмайлова.
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