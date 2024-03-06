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(30 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обыски в офисе Платформы III Республики и на квартире Акифа Гурбанова

В офисе Платформы III Республики 6 марта был проведен обыск.

По завершению  обыска, из офиса вывели  спикера Платформы Акифа Гурбанова и членов этой структуры  Араза Алиева и Руслана Иззетли, и их увезла полиция.

Сейчас проводится обыск на квартире у Гурбанова. 

При этом как сообщила Turan адвокат Гурбанова Шахла Гумбатова, силовики не пропускают ее к месту обыска. При этом лица в масках грубо оттеснили  адвоката от дверей квартиры Гурбанова.

Кроме того, проводится обыск также на квартире сотрудника Toplum Tv Фарида Исмайлова.

 

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