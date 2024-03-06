Обыски в офисе Платформы III Республики и на квартире Акифа Гурбанова

Обыски в офисе Платформы III Республики и на квартире Акифа Гурбанова

В офисе Платформы III Республики 6 марта был проведен обыск.

По завершению обыска, из офиса вывели спикера Платформы Акифа Гурбанова и членов этой структуры Араза Алиева и Руслана Иззетли, и их увезла полиция.

Сейчас проводится обыск на квартире у Гурбанова.

При этом как сообщила Turan адвокат Гурбанова Шахла Гумбатова, силовики не пропускают ее к месту обыска. При этом лица в масках грубо оттеснили адвоката от дверей квартиры Гурбанова.

Кроме того, проводится обыск также на квартире сотрудника Toplum Tv Фарида Исмайлова.