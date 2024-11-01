Около 8000 северокорейских солдат уже на границе с Украиной

По оценке США, около 8000 северокорейских солдат уже размещены в Курской области России и, как ожидается, вступят в войну против Украины в «ближайшие дни», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Москва обучает около 10 000 северокорейцев основным пехотным навыкам, управлению беспилотниками, разминированию траншей и применению артиллерии. Все это указывает на планы по использованию этих сил на передовой, сообщили журналистам госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в Госдепартаменте после встречи со своими южнокорейскими коллегами.

Это может привести к самой крупной сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны и перерасти в межрегиональный конфликт, учитывая растущую напряженность на Корейском полуострове между Северной и Южной Кореей.

Блинкен и Остин считают, что опора Владимира Путина на новые войска является признаком того, что Кремль испытывает трудности. По оценкам США, российские военные ежедневно несут потери в 1200 человек, что больше, чем когда-либо за всю войну.

«Путин бросает все больше россиян в мясорубку, которую он сам же и создал в Украине. Теперь он обращается к северокорейским войскам, и это явный признак слабости», — сказал Блинкен.

Тем временем, Остин заявил, что 10 000 северокорейских солдат, которые, по оценкам, находятся в России, не смогут возместить потери Москвы.

Вашингтон, и Сеул предупредили Пхеньян о необходимости вывести свои войска из России, заявив, что северокорейские войска станут «законными военными целями», если будут воевать против Украины.