Photo TURAN
Около 8000 северокорейских солдат уже на границе с Украиной
По оценке США, около 8000 северокорейских солдат уже размещены в Курской области России и, как ожидается, вступят в войну против Украины в «ближайшие дни», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Москва обучает около 10 000 северокорейцев основным пехотным навыкам, управлению беспилотниками, разминированию траншей и применению артиллерии. Все это указывает на планы по использованию этих сил на передовой, сообщили журналистам госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в Госдепартаменте после встречи со своими южнокорейскими коллегами.
Это может привести к самой крупной сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны и перерасти в межрегиональный конфликт, учитывая растущую напряженность на Корейском полуострове между Северной и Южной Кореей.
Блинкен и Остин считают, что опора Владимира Путина на новые войска является признаком того, что Кремль испытывает трудности. По оценкам США, российские военные ежедневно несут потери в 1200 человек, что больше, чем когда-либо за всю войну.
«Путин бросает все больше россиян в мясорубку, которую он сам же и создал в Украине. Теперь он обращается к северокорейским войскам, и это явный признак слабости», — сказал Блинкен.
Тем временем, Остин заявил, что 10 000 северокорейских солдат, которые, по оценкам, находятся в России, не смогут возместить потери Москвы.
Вашингтон, и Сеул предупредили Пхеньян о необходимости вывести свои войска из России, заявив, что северокорейские войска станут «законными военными целями», если будут воевать против Украины.
Политика
-
- 1 ноябрь 2024, 19:49
1 ноября на границе Армени и Азербайджана под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, состоялась десятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД Армении в пятницу вечером.
-
- 1 ноябрь 2024, 19:40
Комиссия по иностранному вмешательству и гибридным угрозам парламента Азербайджана и Агентство по развитию медиа опубликовали совместное заявление, в котором утверждается о скоординированной кампании против проведения в стране предстоящей климатической конференции COP29, проводимой с помощью фейковых аккаунтов на платформе социальных сетей «X».
-
- 1 ноябрь 2024, 17:22
Распоряжением главы государства от 1 ноября, Орхан Гусейнзаде назначен главой Агдашского района Азербайджана.
-
- 1 ноябрь 2024, 17:21
У содержащегося под арестом в СИЗО общественного активиста Ниджата Ибрагима усугубились проблемы со здоровьем.
Написать отзыв