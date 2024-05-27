Оппозиция Армении пытается организовать массовые протесты и свергнуть Пашиняна

После воскресного митинга в Ереване, объявивший себя лидером оппозиции священник Баграт Галстянян, призвал граждан Армении начать массовые акции неповиновения.

С утра понедельника группы оппозиционеров начали перекрывать дороги в Ереване и вступать в столкновения с полицией. Однако власти жестко пресекают акции, задержав к полудню более 100 человек.

«Мы должны оказывать давление, не давать им никакой возможности прийти на работу, потому что у них нет работы, они давно отстранены от этой работы, они ни за что не несут ответственности. И морально, и юридически они полностью лишили себя права быть официальными лицами», - заявил на митинге священник.

Галстанян также обратился к лидеру армянской церкви о приостановке религиозной деятельности, так как он решил стать премьер-министром.

По данным армянских СМИ, священник получил поддержку от сторонников бывших лидеров Армении - Кочаряна, Саргсяна, дашнаков и пророссйиских сил.