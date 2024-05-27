Президент и Первая леди Азербайджана открыли проект Crescent Bay и торговый центр Crescent Mall в Баку

Президент и Первая леди Азербайджана открыли проект Crescent Bay и торговый центр Crescent Mall в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в презентации в Баку проекта Crescent Bay и открытии торгового центра Crescent Mall, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Проект Crescent Development, также известный как Crescent Bay, представляет собой выдающийся комплекс небоскребов, расположенный на побережье Каспийского моря в Баку. Амбициозный проект включает в себя множество объектов, призванных улучшить современный ландшафт города и его экономическую жизнеспособность. Ключевыми компонентами проекта являются Crescent Hotel, Crescent City, Crescent Place и недавно открытый торговый центр Crescent Mall.

В отеле Crescent, поразительном 32-этажном здании в форме полумесяца, будет 230 номеров, 74 апартамента и 16 вилл. Он станет знаковым в секторе гостиничного бизнеса Баку, предлагая роскошные номера и панорамный вид на Каспийское море.

Еще одним центральным элементом проекта является 210-метровый небоскреб Crescent City, состоящий из 43 этажей. Его дизайн, напоминающий факел, призван символизировать яркий и устремленный в будущее дух Азербайджана. Ожидается, что это офисное здание привлечет множество предприятий и внесет значительный вклад в местную экономику.

Комплекс Crescent Place включает в себя как жилые, так и коммерческие помещения, включая недавно открытый торговый центр Crescent Mall. Цель торгово-развлекательного центра - предоставить жителям и гостям города широкий выбор магазинов, ресторанов и мест для проведения досуга.

Проект Crescent Bay, начатый в октябре 2009 года, представляет собой значительную инвестицию в городское развитие Баку. Завершенный в 2022 году и официально открытый в 2023 году, проект был разработан компанией Gillan Construction, известной своими масштабными разработками и стремлением к архитектурному совершенству. Проект управляется компанией “Pasha Property Management”.

Осматривая недавно открытые объекты, Президент Ильхам Алиев и первая леди Алиева выразили оптимизм по поводу влияния проекта Crescent Bay на рост и международную привлекательность Баку. Ожидается, что строительство улучшит инфраструктуру города, создаст рабочие места и привлечет туристов, укрепив позиции Баку как ключевого туристического направления в регионе.