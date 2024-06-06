Осужденный экс-депутат  и его мать проводят голодовку

Находящийся в тюремном заключении экс-депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев с 3 июня проводит голодовку. Он протестует против выдвижения против него нового обвинения после 6-лет пребывания в заключении.

С 4 июня в поддержку сына к голодовке присоединилась и его 76-летняя мать -Зейнаб Абдуллаева, но в связи с ухудшением ее состояния, женщину поместили в больницу, сообщил адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, Г.Абдуллаев официально уведомил о своей голодовки руководство Бакинского СИЗО-1. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, Абдуллаев намерен продолжать голодовку до конца.

Абдуллаев протестует против неисполнения правительством Азербайджана решения рабочей группы ООН по произвольным арестам о его немедленном освобождении.

Пенитенциарная служба не комментирует сообщения о голодовке Абдуллаева.

*Гусейн Абдуллаев в 90-х годах занимал ведущие позиции в бизнесе с нефтепродуктами. Подконтрольные ему группы молодчиков участвовали в разгоне протестов оппозиции.

B 2005 году Абдуллаев стал депутатом парламента и критиковал деятельность Кабинета министров. B марте 2007 г. на заседании парламента депутат Фазаил Агамалы спровоцировал Абдуллаева на драку. Однако наказали только Абдуллаева. Его сначала арестовали, а позже условно осудили за хулиганство на 2 годам лишения свободы.

B 2013 году он эмигрировал из Азербайджана. Спустя некоторое время против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов.

22 апреля 2018 года Абдуллаев был задержан в Турции, куда прибыл из Германии и экстрадирован в Азербайджан.

B Баку его обвинили по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода), 178.2.1 (мошенничество), 178.2.2, 178.2.4 (мошенничество), 182.2.1 (вымогательство путем угроз по предварительному сговору лиц), 182.2.2 (те же действия, совершенные повторно) и 182.2.4 (те же действия, совершенные с причинением потерпевшему крупного ущерба). УК. Впоследствии он был приговорен к 6 годам лишения свободы.

В августе 2020 года Рабочая группа ООН по произвольным арестам постановила немедленно освободить Абдуллаева.

За 47 дней до завершения 6-летнего тюремного заключения, в начале марта этого года против него было выдвинуто новое обвинение. Теперь Абдуллаеву инкриминируют легализацию денег, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК). В частности, он обвиняется в отмывании с 2006 по 2014 гг. 6 млн. манат, хотя следствие уже расследовало его действия с 2000 по 2018 гг.