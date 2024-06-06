Апелляционный суд не освободил Фарида Мехралызаде
Апелляционный суд не освободил Фарида Мехралызаде
Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу экономиста Фарида Мехралызаде на его арест, сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов.
Защита представила суду доказательства о незаконности ареста. «Фарид сам также указал на отсутствие оснований для его ареста. Он не имел никакого сотрудничества с изданием "Abzas Media". К сожалению, суд не учел все это», - сказал адвокат.
По его словам, на последующем этапе защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест. Джавадов сказал также, что Мехралызаде не имеет жалоб на условия содержания.
*Мехралызаде был задержан 31 мая по делу Abzas Media. Ему было предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК и 1 июня Хатаинский районный суд арестовал экономиста сроком на 3 месяца 20 дней. По этому делу под арестом находятся шесть журналистов и медиаработников. Еще в отношении двух лиц уголовные дела были выделены в отдельные производства.
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