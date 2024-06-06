Апелляционный суд не освободил  Фарида Мехралызаде

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу экономиста Фарида Мехралызаде на его арест, сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов.

Защита представила суду доказательства о незаконности ареста. «Фарид сам также указал на отсутствие оснований для его ареста. Он не имел никакого сотрудничества с изданием "Abzas Media". К сожалению, суд не учел все это», - сказал адвокат.

По его словам, на последующем этапе защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест. Джавадов сказал также, что Мехралызаде не имеет жалоб на условия содержания.

*Мехралызаде был задержан 31 мая по делу Abzas Media. Ему было предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК и 1 июня Хатаинский районный суд арестовал экономиста сроком на 3 месяца 20 дней. По этому делу под арестом находятся шесть журналистов и медиаработников. Еще в отношении двух лиц уголовные дела были выделены в отдельные производства.