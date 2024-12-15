Отношения между Азербайджаном и Ватиканом углубляются

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, глава Управления мусульман Кавказа, встретился в пятницу с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем Ватикана по связям с государствами и международными организациями, чтобы обсудить двусторонние связи. Пашазаде подчеркнул растущую глубину отношений между Азербайджаном и Ватиканом, инициированных покойным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и продолженных президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

«Отношения между Азербайджаном и Ватиканом, установленные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, получившие дальнейшее развитие при президенте Ильхаме Алиеве и продвинутые усилиями первого вице-президента Мехрибан Алиевой, достигли образцового уровня», — сказал Пашазаде. Он подчеркнул такие ключевые вехи, как визит Папы Франциска в Азербайджан в 2016 году и взаимные обмены, способствующие межконфессиональному диалогу.

Пашазаде также затронул постконфликтные восстановительные усилия Азербайджана, упомянув реконструкцию мечетей и церквей на территориях, ранее пострадавших во время конфликта с Арменией. «Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой продолжает восстановительные работы на освобожденных территориях. Посетители Карабаха могут стать свидетелями приверженности государства сохранению религиозного и культурного наследия, включая мечети, церкви и древние албанские апостольские церкви», — отметил он.

Архиепископ Галлахер похвалил межконфессиональную толерантность Азербайджана и одобрил инициативы президента Алиева по укреплению отношений Ватикан-Азербайджан. Он выразил свою признательность за теплые отношения и дух сотрудничества между двумя государствами.

Встреча завершилась официальным приемом.

Пока католики в Баку готовились к Рождеству во время Адвента, в католической церкви Святой Марии прошла специальная месса под руководством архиепископа Галлахера. На церемонии присутствовали представители Ватикана, в том числе епископ Владимир Фекете, апостольский нунций Марек Сольчинский и местное духовенство.

В своей проповеди Галлахер подчеркнул важность веры и единства, признав роль Азербайджана в укреплении межконфессиональной гармонии.

14 декабря в рамках своего визита архиепископ Галлахер принял участие в освящении земли под новую католическую церковь, которая будет построена в честь Папы Иоанна Павла II. Церемония, поддержанная Фондом Гейдара Алиева и организованная Исполнительной властью города Баку, ознаменовала собой важный шаг в сотрудничестве между Азербайджаном и Ватиканом.

Среди официальных лиц, присутствовавших на мероприятии, были Султан Мамедов, глава отдела международных связей Фонда, Рамин Мамедов, председатель Государственного комитета по делам религиозных объединений, и другие высокопоставленные лица. Архиепископ Галлахер также осмотрел архитектурные планы церкви.

Проект, инициированный указом от 1 мая 2024 года, предусматривает выделение 0,17 гектара земли в Ясамальском районе Баку под строительство церкви.