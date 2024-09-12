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(2 часа назад)
Париж осудил приговор гражданину Франции в Азербайджане

Париж осудил приговор гражданину Франции в Азербайджане

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Париж осудил приговор гражданину Франции в Азербайджане

Франция осудила  «произвольное и откровенное дискриминационное обращение» с гражданином этой страны Тео Клерком в Азербайджане, который был приговорен к трем годам лишения свободы за граффити в метро. При этом,  двое других обвиняемых вместе с ним за те же действия, были приговорены к денежному штрафу, говорится в комментарии МИД Франции.

Срезу после задержания Тео Клерка  посольство Франции в Баку обратилось в компетентные органы Азербайджана для осуществления консульской защиты в интересах французского гражданина, и в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях.

Представители посольства присутствовали на всех судебных заседаниях.

МИД Франции напомнил о предупреждении гражданам этой страны, в том числе имеющим двойное гражданство, не посещать Азербайджан без особой надобности «из-за риска произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в стране, судебная система которой не дает никаких гарантий независимости или защиты прав».

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