Париж осудил приговор гражданину Франции в Азербайджане
Париж осудил приговор гражданину Франции в Азербайджане
Франция осудила «произвольное и откровенное дискриминационное обращение» с гражданином этой страны Тео Клерком в Азербайджане, который был приговорен к трем годам лишения свободы за граффити в метро. При этом, двое других обвиняемых вместе с ним за те же действия, были приговорены к денежному штрафу, говорится в комментарии МИД Франции.
Срезу после задержания Тео Клерка посольство Франции в Баку обратилось в компетентные органы Азербайджана для осуществления консульской защиты в интересах французского гражданина, и в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях.
Представители посольства присутствовали на всех судебных заседаниях.
МИД Франции напомнил о предупреждении гражданам этой страны, в том числе имеющим двойное гражданство, не посещать Азербайджан без особой надобности «из-за риска произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в стране, судебная система которой не дает никаких гарантий независимости или защиты прав».
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