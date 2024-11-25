Парламент Азербайджана обсуждает на пленарном заседании проект государственного бюджета на 2025 год

Парламент Азербайджана обсуждает на пленарном заседании проект государственного бюджета на 2025 год

Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана проводит в понедельник пленарное заседание в рамках своей осенней сессии. На нем обсуждаются законопроект о государственном бюджете на 2025 год и предлагаемые поправки к действующим законам.

В заседании, которое знаменует собой первое чтение ключевых финансовых и законодательных предложений, включенных в бюджетный пакет на 2025 год, принимает участие премьер-министр Али Асадов и представители правительства.

Повестка дня сессии, которая пройдет с 25 по 27 ноября, включает 12 важнейших документов, в частности:

Проект закона о государственном бюджете на 2025 год; Проект закона о бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2025 год; Проект закона о бюджете Фонда страхования по безработице на 2025 год; Проект закона о прожиточном минимуме на 2025 год; Проект закона о пороговом значении критерия нуждаемости на 2025 год; Внесение изменений в Налоговый кодекс; Изменения в закон 2021 года о внесении изменений в Налоговый кодекс; Изменения в «Закон о безналичных расчетах»; Поправки к законам «О социальном страховании», «О медицинском страховании» и «О страховании по безработице»; Внесение изменений в «Закон о таможенном тарифе»; Проект бюджета Милли Меджлиса на 2025 год; Проект бюджета Счетной палаты на 2025 год.

Ожидается, что сессия задаст тон экономической и фискальной политике на предстоящий год. Законодательные обсуждения продолжатся в течение выходных, а дальнейшие чтения запланированы на последующие сессии.