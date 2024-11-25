Парламент Азербайджана обсуждает на пленарном заседании проект государственного бюджета на 2025 год
Парламент Азербайджана обсуждает на пленарном заседании проект государственного бюджета на 2025 год
Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана проводит в понедельник пленарное заседание в рамках своей осенней сессии. На нем обсуждаются законопроект о государственном бюджете на 2025 год и предлагаемые поправки к действующим законам.
В заседании, которое знаменует собой первое чтение ключевых финансовых и законодательных предложений, включенных в бюджетный пакет на 2025 год, принимает участие премьер-министр Али Асадов и представители правительства.
Повестка дня сессии, которая пройдет с 25 по 27 ноября, включает 12 важнейших документов, в частности:
- Проект закона о государственном бюджете на 2025 год;
- Проект закона о бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2025 год;
- Проект закона о бюджете Фонда страхования по безработице на 2025 год;
- Проект закона о прожиточном минимуме на 2025 год;
- Проект закона о пороговом значении критерия нуждаемости на 2025 год;
- Внесение изменений в Налоговый кодекс;
- Изменения в закон 2021 года о внесении изменений в Налоговый кодекс;
- Изменения в «Закон о безналичных расчетах»;
- Поправки к законам «О социальном страховании», «О медицинском страховании» и «О страховании по безработице»;
- Внесение изменений в «Закон о таможенном тарифе»;
- Проект бюджета Милли Меджлиса на 2025 год;
- Проект бюджета Счетной палаты на 2025 год.
Ожидается, что сессия задаст тон экономической и фискальной политике на предстоящий год. Законодательные обсуждения продолжатся в течение выходных, а дальнейшие чтения запланированы на последующие сессии.
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