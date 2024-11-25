  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain110 C
  • Вторник, 26 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Парламент Азербайджана обсуждает на пленарном заседании проект государственного бюджета на 2025 год

Парламент Азербайджана обсуждает на пленарном заседании проект государственного бюджета на 2025 год

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Парламент Азербайджана обсуждает на пленарном заседании проект государственного бюджета на 2025 год

Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана проводит в понедельник пленарное заседание в рамках своей осенней сессии. На нем обсуждаются  законопроект о государственном бюджете на 2025 год и предлагаемые поправки к действующим законам.

В заседании, которое знаменует собой первое чтение ключевых финансовых и законодательных предложений, включенных в бюджетный пакет на 2025 год, принимает участие премьер-министр Али Асадов и представители правительства.

Повестка дня сессии, которая пройдет с 25 по 27 ноября, включает 12 важнейших документов, в частности:

  1. Проект закона о государственном бюджете на 2025 год;
  2. Проект закона о бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2025 год;
  3. Проект закона о бюджете Фонда страхования по безработице на 2025 год;
  4. Проект закона о прожиточном минимуме на 2025 год;
  5. Проект закона о пороговом значении критерия нуждаемости на 2025 год;
  6. Внесение изменений в Налоговый кодекс;
  7. Изменения в закон 2021 года о внесении изменений в Налоговый кодекс;
  8. Изменения в «Закон о безналичных расчетах»;
  9. Поправки к законам «О социальном страховании», «О медицинском страховании» и «О страховании по безработице»;
  10. Внесение изменений в «Закон о таможенном тарифе»;
  11. Проект бюджета Милли Меджлиса на 2025 год;
  12. Проект бюджета Счетной палаты на 2025 год.

Ожидается, что сессия задаст тон экономической и фискальной политике на предстоящий год. Законодательные обсуждения продолжатся в течение выходных, а дальнейшие чтения запланированы на последующие сессии.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей