Парламентские выборы в Азербайджане пройдут раньше времени – глава ЦИК
Парламентские выборы в Азербайджане пройдут раньше времени – глава ЦИК
Парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре, но их сроки могут быть передвинуты на более ранний срок. Об этом заявил в четверг глава ЦИК Мазахир Панахов на заседании данной структуры.
Очередные парламентские выборы в ноябре совпадают с проведением климатической конференции COP29, отметил Панахов. «По этой причине, может быть принято решение о переносе выборов на более ранний период», - сказал он.
В связи с этим, Панахов отметил, что необходимо начать просвещение членов избирательных комиссий.
По Конституции, выборы в 125-местный Милли Меджлис проводятся раз в пять лет, в первое воскресенье ноября последнего года полномочий парламента.
Дата выборов объявляется за два месяца до их проведения.
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