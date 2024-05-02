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(4 часа назад)
Парламентские выборы в Азербайджане пройдут раньше времени – глава ЦИК

Парламентские выборы в Азербайджане пройдут раньше времени – глава ЦИК

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Парламентские выборы в Азербайджане пройдут раньше времени – глава ЦИК

Парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре, но их сроки могут быть передвинуты на более ранний срок. Об этом заявил в четверг глава ЦИК Мазахир Панахов на заседании данной структуры. 

Очередные парламентские выборы в ноябре совпадают с проведением климатической конференции COP29, отметил Панахов. «По этой причине, может быть принято решение о переносе выборов на более ранний период», - сказал он.

В связи с этим, Панахов отметил, что необходимо начать просвещение членов избирательных комиссий.

По Конституции, выборы в 125-местный Милли Меджлис проводятся раз в пять лет, в первое воскресенье ноября последнего года полномочий парламента.

Дата выборов объявляется за два месяца до их проведения.

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