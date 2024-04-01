Партия Эрдогана потерпела поражение на муниципальных выборах в Турции
В ходе состоявшихся 31 марта муниципальных выборах в Турции правящая партия АКП во главе с президентом Эрдоганом, потерпела поражение. В большинстве муниципалитетов страны победили представители оппозиционной партии CHP - Республиканско- Народной партии.
Муниципальные выборы прошли во всех 81 провинциях Турции. В абсолютно большинстве которых победили сторонники демократических сил.
По мнение местных наблюдателей, это означает серьезное ослабление позиций партии Эрдогана и усиление роли Республиканско-Народной партии. Судя по всему, закат власти самого Эрдогана тоже не за горами. В этом ключевую роль будет играть экономическая ситуация в стране, которая постоянно ухудшается. Это может стать причиной проведения внеочередных президентских и парламентских выборов.
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1 отзыв
Акпер
2024-04-01
Эрдоган нанес огромный вред Турции пытаясь утвердить свою единоличную власть по образцу своих российского и азербайджанского дружков президеннтов. Ради сохраненения своей власти он испортил отношения с США и Евросоюзом. Он использовал Ислам как политическмй инструмент сохранения своей власти, что является харамом. Он отбросил Турцию на годы назад в развитии. Экономика в полном упадке. Чем быстрее его выкинут тем лучше будет для Турции