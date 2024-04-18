ПАСЕ призвала наказать причастных к аресту Кара-Мурзы и смерти Навального

Все лица, непосредственно ответственные и участвующие в преследовании и жестоком обращении с российским журналистом Владимиром Кара-Мурзой, должны быть включены в санкционные списки, созданные в соответствии с «законами Магнитского». Об этом говорится в резолюции ПАСЕ, принятой на пленарном заседании 17 апреля.

«Законы Магнитского», принятые США, Канадой, Великобританией и др. странами Евросоюза, позволяют вводить санкции против виновных в нарушениях прав человека.

В принятой резолюции также говорится, что сторонники Кара-Мурзы рассматривают вынесенный ему суровый приговор (25 лет лишения свободы) "как возмездие за его многолетнюю активную поддержку "законов Магнитского".

ПАСЕ призвала ЕС и все государства, имеющие законы о целевых санкциях, «включить в санкционные списки ответственных за преследование и жестокое обращение с Кара-Мурзой».

Ассамблея также предложила всем государствам, которые еще не приняли «законы Магнитского», сделать это без промедления.

ПАСЕ призвала российские власти безотлагательно освободить Кара-Мурзу, а все государства, ведущие переговоры об обмене пленными с РФ, включить Кара-Мурзу в такие обмены.

ПАСЕ также почтила память Алексея Навального, заявив, что российское государство несет полную ответственность за его смерть, и призвала принять радикальные меры по противодействию «тоталитарныму режиму Владимира Путина».

ПАСЕ также призвала ЕС и другие государства ввести санкции в отношении тех, кто несет прямую ответственность за преследование, жестокое обращение и смерть Алексея Навального.

Кроме того, ассамблея призвала ЕС и «Большую семерку» усилить санкции против России, путем введения санкций в отношении Московской биржи и «Росатома», а также снижения верхнего предела цен на нефть, чтобы сократить доходы от нефти как источника дохода для России;

Ассамблея также заявила, что создает контактную платформу для диалога с российскими демократическими силами, и призвала создать должность генерального докладчика по этой теме.