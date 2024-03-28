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(5 минут назад)
Пашинян: действия карабахских кругов угрожают безопасности Армении

Пашинян: действия карабахских кругов угрожают безопасности Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пашинян: действия карабахских кругов угрожают безопасности Армении

Некоторые круги, из числа бывшего руководства  Нагорного Карабаха  предпринимают действия и шаги, заявляя о правительстве в изгнании, создают угрозу национальной безопасности Армении. Об этом  28 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я хочу очень четко заявить, что в Армении есть одно правительство, и это правительство сидит в этом зале. И я хочу, чтобы мы все очень четко зафиксировали это послание, и в случае необходимости должны быть предприняты соответствующие шаги и приняты соответствующие меры, чтобы определенные круги внешних сил также не использовали это для создания угроз безопасности Армении», - цитирует Пашиняна News.am

В Армении не может существовать никакого другого правительства, кроме правительства Армении. Если кто-то в Армении идентифицирует себя как правительство, это проблема национальной безопасности Армении и не может остаться без ответа, продолжил он.

Таким образом, Пашинян ответил на заявления бывшего лидера Карабаха Самвела Шахраманяна в интервью Le Figaro: На вопрос, существуют ли государство и правительство в изгнании, Шахраманян ответил: «Да, в здании, в котором я принимаю вас в Ереване, находится офис президента Арцаха, а также офисы судебных и законодательных структур. В октябре я подписал указ, который устанавливает, что все министры правительства остаются на своих должностях на добровольной основе».

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