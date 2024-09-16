Пашинян извинился перед народом за исторический конфликт с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично извинился перед армянским народом, признав, что он, как и его предшественники, ввел нацию в заблуждение, увековечивая историю о продолжающемся конфликте с соседними странами. В посте на Facebook Пашинян провел различие между предыдущей политикой, которая была сосредоточена на территориальном завоевании, и его видением «Настоящей Армении», которая, по его словам, началась после поражения Армении в войне с Азербайджаном в 2020 году.

«Наш народ давно сделал свой выбор в пользу Настоящей Армении», — написал Пашинян, пояснив, что будущее страны должно заключаться в обеспечении благополучия ее граждан в рамках международно признанных границ, а не в стремлении к идеалу «Исторической Армении» с расширенной территорией.

Премьер-министр признал, что прошлые лидеры загнали население в «исторический цикл» конфликта, и он взял на себя ответственность за свою роль в продолжении этого повествования. «Мы, правившие в разное время, не слушали [народ], по сути, заставляли наш народ жить в «историческом цикле». Именно по этой причине мы должны извиниться перед нашим народом, и я извиняюсь со своей стороны».

Заявления Пашиняна поддержал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, который на совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне 16 сентября подтвердил готовность Армении подписать мирный договор с Азербайджаном. Однако Баку утверждает, что любое мирное соглашение зависит от того, исключит ли Армения антиазербайджанские положения из своей конституции.