Пенитенциарная служба опровергает сообщение о пытках заключенной в Бакинском СИЗО

Содержащаяся в Бакинском СИЗО-1 Бекирова Малейка Роман гызы была избита 23 сентября начальником учреждения по режиму Адалятом Гурбановым, когда хотела воспользоваться правом на телефонный разговор. Об этом сообщает издание “Abzas Media” со ссылкой на источник в СИЗО.

По утверждению издания, Гурбанов вывел Бекирову из 35-й камеры, повел в незаконно созданную «штрафную камеру» и там избил ее. «Он, схватив ее за горло стал душить, а потом нанес две пощечины. После этого повалил на камерную койку. У Малейки Бекировой на лице и груди остаются следы рук Гурбанова», - пишет “Abzas Media”.

Однако Пенитенциарная служба Минюста опровергла это сообщение.

«Утверждаемое о Бекировой Малейке Роман гызы, содержащейся в Бакинском СИЗО, не имело места, ее не переводили в штрафную камеру, а написанное не отражает реальность.

В отношении Малейки Бекировой не допускались незаконные действия со стороны заключенных, а также персонала, ее права в полной мере обеспечиваются и законные интересы охраняются», - говорится в ответе Пенитенциарной службы на запрос Turan.

Ранее, 31 июля содержащийся в Бакинском СИЗО директор “Abazas Media” Ульви Гасанли распространил обращение, в котором утверждал о широкой практике пыток в этом же СИЗО.

До того, в июне арестованная главный редактор этого издания Севиндж Вагифгызы заявила, что стала свидетелем в Бакинском СИЗО угроз в отношении двух женщин-заключенных и их помещении в карцер.