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(6 часов назад)
Пенитенциарная служба уверяет, что Ульви Гасанлы ни на кого не жаловался

Пенитенциарная служба уверяет, что Ульви Гасанлы ни на кого не жаловался

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пенитенциарная служба уверяет, что Ульви Гасанлы ни на кого не жаловался

Пенитенциарная служба ответила на запрос агентства Turan относительно сообщений об угрозах в  СИЗО N1 директору "Абзас медиа" Ульви Гасанлы.

Пенитенциарная служба сообщает, что все права осужденных и арестованных, в том числе права на личную безопасность, обеспечены, их законные интересы защищены.

«Заключенный по имени Сиявуш в настоящее время не содержится в одной камере с Ульви Гасанлы. Ульви Гасанлы и его адвокаты не делали официальных обращений в Пенитенциарную службу, а также в Бакинский следственный изолятор о нарушении его прав», - говорится в ответе.

Напомним, что супруга Ульви Гасанлы Рубаба Гулиева сообщила накануне, что 21 августа в ходе телефонного разговора Ульви рассказал, что 60 летний заключенный по имени Сиявуш, арестованный за наркотики, провоцировал его на драку, а затем напал на Ульви. Он также угрожал Ульви ножом.

Супруга журналиста отметила, что и Ульви и его адвокат Зибейда Садыгова на протяжении 10 дней обращались с жалобами по этому поводу к начальнику и заместителю начальника СИЗО, однако никаких действий ими предпринято не было.

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