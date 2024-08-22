Пенитенциарная служба уверяет, что Ульви Гасанлы ни на кого не жаловался

Пенитенциарная служба уверяет, что Ульви Гасанлы ни на кого не жаловался

Пенитенциарная служба ответила на запрос агентства Turan относительно сообщений об угрозах в СИЗО N1 директору "Абзас медиа" Ульви Гасанлы.

Пенитенциарная служба сообщает, что все права осужденных и арестованных, в том числе права на личную безопасность, обеспечены, их законные интересы защищены.

«Заключенный по имени Сиявуш в настоящее время не содержится в одной камере с Ульви Гасанлы. Ульви Гасанлы и его адвокаты не делали официальных обращений в Пенитенциарную службу, а также в Бакинский следственный изолятор о нарушении его прав», - говорится в ответе.

Напомним, что супруга Ульви Гасанлы Рубаба Гулиева сообщила накануне, что 21 августа в ходе телефонного разговора Ульви рассказал, что 60 летний заключенный по имени Сиявуш, арестованный за наркотики, провоцировал его на драку, а затем напал на Ульви. Он также угрожал Ульви ножом.

Супруга журналиста отметила, что и Ульви и его адвокат Зибейда Садыгова на протяжении 10 дней обращались с жалобами по этому поводу к начальнику и заместителю начальника СИЗО, однако никаких действий ими предпринято не было.