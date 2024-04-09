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(4 минуты назад)
Перестрелка на границе Кяльбаджара

Перестрелка на границе Кяльбаджара

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Перестрелка на границе Кяльбаджара

9 апреля в 10:40 армянские подразделения обстреляли из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры, сообщило в полдень во вторник Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении заявило, что огонь не открывало.

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