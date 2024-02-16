Перестрелка на границе с Дашкесаном

В пятницу в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе над общественным активистом Бахтияром Гаджиевым планировалось заслушать показания потерпевший - Ульвии Мурадовой (Аловлу)и Орхана Абдуллаева. Однако они не явились, и судья предложил отложить слушания на следующее заседание.