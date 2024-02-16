Перестрелка на границе с Дашкесаном
Перестрелка на границе с Дашкесаном
В 16 февраля в 12:50 ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населённого пунка Тезекенд Дашкесанского района.
Азербайджанская сторона приняла адекватные ответные меры, сообщили пресс-служба Минобороны.
В свою очередь, Минобороны Армении назвала сообщение азербьайджанской стороны «дезинформацией».
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