Первые семьи ходжалинцев вернутся в родные места
Первые 50-семей ходжалинцев вернутся в родные места
К середине марта планируется вернуть в Ходжалы первые 50 семей, об этом агентству Turan стало известно из информированных источников.
В настоящее время в этом городе продолжаются широкомасштабные восстановительные работы: строится жилье и инфраструктура.
Напомним, что Ходжалы был вторым самым крупным азербайджанским населенным пунктом в Карабахе после города Шуша.
В роковую ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в древнем городе Ходжалы, Азербайджан, разыгралась душераздирающая трагедия. Армянские вооруженные отряды при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, дислоцированного в Ханкенди, организовали жестокое нападение на безоружный и беззащитный город.
Осада началась с того, что армянские войска окружили Ходжалы со всех сторон, обрушив на его улицы безжалостный шквал артиллерийского огня и тяжелого военного вооружения. Через несколько мгновений город был охвачен пламенем, его здания превратились в пепел, а население охватили хаос и террор.
Когда защитники Ходжалы и его мирные жители искали убежища, многие из них подверглись безжалостному преследованию и расстрелу вооруженными нападавшими. Среди пронизывающего холода февральской ночи погибло бесчисленное множество невинных людей, включая женщин и детей, когда они бежали в неумолимую пустыню, уступая стихии.
Масштабы зверств, учиненных армянскими войсками, были ошеломляющими. 613 человек из числа населения Ходжалы погибли во время нападения, еще сотни остались искалеченными или взятыми в плен. Среди жертв были 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, их жизни оборвались в результате бессмысленного акта насилия.
Выжившие пережили невыразимые ужасы, подверглись пыткам, унижениям и неуважению к себе со стороны своих похитителей. По сей день судьба 150 человек остается окутанной туманом неопределенности, что является болезненным напоминанием о продолжающейся травме, нанесенной народу Ходжалы.
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