«Карабаху» не повезло со жребием
«Карабаху» не повезло со жребием
Футбольный клуб «Карабах» в 1/8 финала Лиги Европы встретится с германской командой «Байер Леверкузен». Таким образом, жребий свел «Карабах» с одной из самых грозных команд не только Германии, но и Европы.
Первый матч состоится 7 марта в Баку, ответный – 14 марта в Леверкузене.
Команды уже встречались на групповом этапе Лиги Европы. И если в первой игре в Германии Байер победил с крупным счетом 5:1, то в Баку немцы с трудом победили со счетом1:0 с весьма спорным пенальти.
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