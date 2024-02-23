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(15 часов назад)
«Карабаху» не повезло со жребием

«Карабаху» не повезло со жребием

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Карабаху» не повезло со жребием

Футбольный клуб «Карабах» в 1/8 финала Лиги Европы встретится с германской командой «Байер Леверкузен». Таким образом, жребий свел «Карабах» с одной из самых грозных команд не только Германии, но и Европы.

Первый матч состоится 7 марта в Баку, ответный – 14 марта в Леверкузене.

Команды уже встречались на групповом этапе Лиги Европы. И если в первой игре в Германии Байер  победил с крупным счетом 5:1, то в Баку немцы с трудом победили  со счетом1:0 с весьма спорным пенальти.

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