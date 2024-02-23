В Баку ожидается ветер, в горах - снег

В субботу, 24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью +1 +3°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологи.

В регионах страны местами осадки, в горных и предгорных районах - снег.

Температура воздуха в низменности ночью +1 +4°, днем +4 +7°.

В горах ночью -5 -10°, днем от -3° до +1°.