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(15 часов назад)
В Баку ожидается ветер, горах - снег

В Баку ожидается ветер, горах - снег

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку ожидается ветер, в горах - снег

В субботу, 24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью +1 +3°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологи.

В регионах страны местами осадки, в горных и предгорных районах  - снег.

Температура воздуха в низменности ночью +1 +4°, днем +4 +7°.

В горах ночью  -5 -10°, днем от -3° до +1°.

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