В Баку ожидается ветер, горах - снег
В Баку ожидается ветер, в горах - снег
В субботу, 24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью +1 +3°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологи.
В регионах страны местами осадки, в горных и предгорных районах - снег.
Температура воздуха в низменности ночью +1 +4°, днем +4 +7°.
В горах ночью -5 -10°, днем от -3° до +1°.
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- Экономика
- 23 февраль 2024 16:05
Общество
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