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(15 часов назад)
Эксперт о производстве искусственных алмазов: "Без спроса возникнут проблемы"

Эксперт о производстве искусственных алмазов: "Без спроса возникнут проблемы"

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Эксперт о производстве искусственных алмазов: "Без спроса возникнут проблемы"

Перспектива внедрения производства искусственных алмазов в Азербайджане вызвала как интригу, так и скептицизм в экономических кругах. Председатель правления Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Azergold" Закир Ибрагимов объявил о планах создания в Свободной экономической зоне "АЛЯТ" предприятия по производству выращенных в лабораторных условиях алмазов. Хотя инициатива обещает диверсификацию экономики и создание рабочих мест, эксперты предостерегают от проблем, связанных с рыночным спросом и динамикой конкуренции.

Утверждение Ибрагимова о том, что искусственные алмазы находят применение в различных отраслях промышленности, включая медицину и оборону, подчеркивает потенциальную значимость такого предприятия. Как заявили Turan в ЗАО "Azergold", партнерство, установившееся  и индийской компанией Devngi Innovations LLP, свидетельствует о стратегическом согласовании, направленном на выход на прибыльный рынок синтетических алмазов.

В последние годы на мировом рынке синтетических алмазов наблюдался экспоненциальный рост, рыночная стоимость которого в 2022 году составит 15 миллиардов долларов. Прогнозы предполагают дальнейший рост до 24,4 миллиарда долларов к 2028 году, обусловленный такими факторами, как экономическая эффективность и технологические достижения. Однако доминирование признанных игроков из Индии, США и Сингапура подчеркивает конкурентную среду, ожидающую азербайджанских абитуриентов.

Переход Азербайджана к производству искусственных алмазов поднимает вопросы о готовности рынка и конкурентном позиционировании. Хотя потенциал для экспорта существует, эксперты предостерегают от переоценивания способности Азербайджана проникнуть на устоявшиеся рынки без четкого ценностного предложения.

Тогрул Валиев, экономист, в интервью Радио Азадлыг подчеркивает важность рыночного спроса в формировании успеха таких предприятий. Он отмечает, что, хотя государственная поддержка и определение приоритетов политики могут поддержать местную промышленность, отсутствие определенной стратегии стимулирования внутреннего производства подрывает осуществимость таких инициатив, как производство искусственных алмазов.

Замечания Валиева подчеркивают фундаментальную истину: без заметного рыночного спроса жизнеспособность производства искусственных алмазов в Азербайджане остается неопределенной. Хотя теоретически проект многообещающий, его успех зависит от факторов, выходящих за рамки простых производственных мощностей, включая конкурентоспособность на рынке, экспортный потенциал и внутренний спрос.

Более того, послужной список предыдущих попыток продвижения отечественного производства в Азербайджане служит поучительной историей. Несмотря на амбициозные планы, многим инициативам не удалось воплотиться в жизнь из-за отсутствия рыночного спроса и конкурентных преимуществ.

Дальнейший путь для индустрии искусственных алмазов Азербайджана сопряжен с трудностями, требующими тонкого баланса между инвестициями, исследованиями рынка и стратегическим планированием. Хотя привлекательность диверсификации экономики неотразима, взвешенное принятие решений, основанное на рыночных реалиях, в конечном счете определит судьбу этого амбициозного предприятия.

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